Torino, arriva la quota trans: un "bando per l'inserimento lavorativo" solo per loro (Di lunedì 19 aprile 2021) Torino, 19 apr – La Città di Torino ha deciso di venire incontro ai trans che non trovano lavoro, pubblicando un avviso per la presentazione di domande di contributo e di altri benefici economici nell'ambito della macro area «Tematiche LGBT». Torino, bando per le persone trans L'avviso, secondo il quanto riporta lo stesso sito del comune di Torino, è finalizzato alla creazione di incontro tra domanda e offerta per l'inserimento lavorativo di persone transessuali e transgender, e cioè di soggetti a rischio discriminazione nell'ambito della vita lavorativa. In breve, è una quota trans poiché vi si accede solo se si fa parte di una categoria che in teoria ...

