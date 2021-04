TOM ARMATI pubblica il nuovo singolo “TUTTO SBAGLIATO”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 aprile 2021) “” è ildel cantautore romano TOM, in uscita venerdì 16 aprile e distribuito da Artist First. “” è uno sliding doors in musica in cui i due protagonisti della storia si sfiorano per tutta la durata del brano, incontrandosi solo in un universo ideale fatto di possibilità mancate. Testo e musica si intersecano, con un ritornello “” che irrompe in maniera deflagrante per spezzare strofe morbide che raccontano una relazione fatta di periodi ipotetici di terzo tipo. «È paradossale che la mia prima ballad d’amore, nel senso classico del termine, sia in realtà una canzone sbagliata, che parla di una storia che non esiste, se non nella mente del protagonista – racconta ...