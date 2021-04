Todis Salerno ancora vincente | al PalaSilvestri cade anche Corato

Advertising

L'ultima del girone d'andata sorride alla, anche se ultima in realtà proprio non è, perché il 28 aprile c'è da recuperare la trasferta di Taranto. Le granatine battono 80 - 44 la Nuova Matteotti Corato e si confermano in vetta (...Il quarto termina conavanti 19 - 14. Avvio di secondo quarto con lache allunga il divario partendo di nuovo forte. 12 - 3 il parziale dei primi 5 minuti che permette alle locali di ...L’ultima del girone d’andata sorride alla Todis Salerno, anche se ultima in realtà proprio non è, perché il 28 aprile c’è da recuperare la trasferta di Taranto. Le granatine battono 80-44 la Nuova Mat ...Corato - Basket - B Femminile, non basta il cuore alla NMC Salerno vince e rimane capolista. 18/04/2021. Cuore e tanta grinta purtroppo non sono bastate ad una Nuova Matteotti Cor ...