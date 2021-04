Tiziano Ferro tour 2021 rinviato, lo sfogo sui social: “Avrei voluto festeggiare i 20 anni di carriera con voi” (Di lunedì 19 aprile 2021) 19 aprile 2021 – Il tour 2021 di Tiziano Ferro è cancellato. Gli stadi italiani aspettavano Tiziano Ferro per una serie di date già nel 2020, ma il cantante era stato obbligato come tutti gli altri a riprogrammare le date al 2021. La situazione ancora emergenziale costringe Ferro a gettare la spugna e a rimandare ulteriormente le date dei concerti all’estate del 2023. Ecco cosa fare con i biglietti acquistati. Tiziano Ferro tour 2021 rinviato “Il tour che doveva avere luogo quest’estate negli stadi italiani non ci sarà”, ha annunciato questa mattina su Instagram Tiziano Ferro, con uno ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 19 aprile 2021) 19 aprile– Ildiè cancellato. Gli stadi italiani aspettavanoper una serie di date già nel 2020, ma il cantante era stato obbligato come tutti gli altri a riprogrammare le date al. La situazione ancora emergenziale costringea gettare la spugna e a rimandare ulteriormente le date dei concerti all’estate del 2023. Ecco cosa fare con i biglietti acquistati.“Ilche doveva avere luogo quest’estate negli stadi italiani non ci sarà”, ha annunciato questa mattina su Instagram, con uno ...

Advertising

Alessietta6898 : Non io che nel 2019 ho comprato i biglietti per il concerto di Ultimo a Roma e se tutto va bene si farà nel 2022. N… - LauraDella_ : RT @happytomlivson: io ormai stessa positività di tiziano ferro che rinvia il tour negli stadi non per il 2022 ma per il 2023. - RadioWebItalia : Tiziano Ferro il tour “TZN 2021” cancellato @RadioWebItalia - e0488 : RT @trasheska: livello di fiducia per la campagna vaccinale in Italia: Tiziano Ferro che rimanda il tour al 2023 - lalla_tzn : RT @nutellabiscuiZ: Tiziano Ferro Io nel 2023 che annuncia che vado al che il concerto concerto… -