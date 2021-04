Tiziano Ferro rimanda il tour negli stadi: “Ci vediamo nel 2023 “ (Di lunedì 19 aprile 2021) Tiziano Ferro annulla il tour negli stadi previsto per questa estate. L’annuncio arriva dallo stesso artista via social. Tutto rimandato al 2023 Non ci sarà il tour negli stadi di Tiziano Ferro. Ad annunciarlo è lo stesso artsta con un video pubblicato sui propri profili social. “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato” spiega il cantautore di Latina che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. Il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani questa estate sarà cancellato, è ufficiale. La musica si ferma ancora a causa della situazione ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021)annulla ilprevisto per questa estate. L’annuncio arriva dallo stesso artista via social. Tuttoto alNon ci sarà ildi. Ad annunciarlo è lo stesso artsta con un video pubblicato sui propri profili social. “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè ilverrà cancellato” spiega il cantautore di Latina che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni di carriera. Ilche doveva avere luogoitaliani questa estate sarà cancellato, è ufficiale. La musica si ferma ancora a causa della situazione ...

