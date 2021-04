Tiziano Ferro: “Il mio tour negli stadi è cancellato, ci vedremo nell’estate 2023” (Di lunedì 19 aprile 2021) Tiziano Ferro con un video messaggio ha comunicato ai suoi fan che il suo tour negli stadi di questa estate sarà cancellato. “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè il tour verrà cancellato, – ha dichiarato l’artista – il tour che doveva avere luogo negli stadi italiani questa estate sarà cancellato chi ha acquistato i biglietti le opzioni sono due: rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimo tour che sarà nell’estate 2023 ovviamente avremmo sperato di meglio ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)con un video messaggio ha comunicato ai suoi fan che il suodi questa estate sarà. “Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimè ilverrà, – ha dichiarato l’artista – ilche doveva avere luogoitaliani questa estate saràchi ha acquistato i biglietti le opzioni sono due: rimborso tramite i punti vendita che avete scelto oppure potete trattenere il vostro biglietto e tornare ad utilizzarlo per il mio prossimoche saràovviamente avremmo sperato di meglio ovviamente avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni ...

