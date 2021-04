Tiziano Ferro cancella il suo tour negli stadi: appuntamento al 2023, “Le mie energie per Scena Unita” [VIDEO] (Di lunedì 19 aprile 2021) Il mondo della musica live ha finalmente architettato una sua ripartenza. Chi però sperava di tornare sotto al palco di Tiziano Ferro in un futuro prossimo stamattina ha ricevuto una notizia tanto prevedibile quanto sconcertante. Il tour organizzato dal cantautore romano negli stadi per festeggiare i suoi 20 anni di carriera è stato definitivamente cancellato. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio dalla voce di Tiziano Ferro, che ha voluto mettere la faccia e spiegare la situazione ai suoi milioni di followers su Instagram. TZN 2021, questo il nome del tour che avrebbe dovuto svolgersi dal 6 giugno al 18 luglio della prossima estate, non si farà. I biglietti già venduti erano evidentemente troppi per poter pensare ad una ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 19 aprile 2021) Il mondo della musica live ha finalmente architettato una sua ripartenza. Chi però sperava di tornare sotto al palco diin un futuro prossimo stamattina ha ricevuto una notizia tanto prevedibile quanto sconcertante. Ilorganizzato dal cantautore romanoper festeggiare i suoi 20 anni di carriera è stato definitivamenteto. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio dalla voce di, che ha voluto mettere la faccia e spiegare la situazione ai suoi milioni di followers su Instagram. TZN 2021, questo il nome delche avrebbe dovuto svolgersi dal 6 giugno al 18 luglio della prossima estate, non si farà. I biglietti già venduti erano evidentemente troppi per poter pensare ad una ...

