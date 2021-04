Those Who Wish Me Dead: un nuovo poster (Di lunedì 19 aprile 2021) Angelina Jolie, torna in azione nel ruolo di un’eroina che lotta contro incendi e assassini in “Those Who Wish Me Dead”. Il film uscirà negli Stati Uniti nelle sale e su HBO Max il 14 maggio 2021. Sarà poi disponibile su HBO Max per 31 giorni dall’uscita. Ancora da stabilire il giorno dell’arrivo nelle sale italiane. Those Who Wish Me Dead-Trama Quando il quattordicenne Jace Wilson è testimone di un brutale omicidio, è immerso in una nuova vita, ha emesso una falsa identità e si è nascosto in un programma di abilità nella natura selvaggia per adolescenti in difficoltà. Il piano è di far uscire Jace dalla rete mentre la polizia trova i due assassini. Il risultato è l’inizio di un incubo. Gli assassini, noti come Blackwell Brothers, stanno massacrando chiunque si metta sulla loro ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Angelina Jolie, torna in azione nel ruolo di un’eroina che lotta contro incendi e assassini in “WhoMe”. Il film uscirà negli Stati Uniti nelle sale e su HBO Max il 14 maggio 2021. Sarà poi disponibile su HBO Max per 31 giorni dall’uscita. Ancora da stabilire il giorno dell’arrivo nelle sale italiane.WhoMe-Trama Quando il quattordicenne Jace Wilson è testimone di un brutale omicidio, è immerso in una nuova vita, ha emesso una falsa identità e si è nascosto in un programma di abilità nella natura selvaggia per adolescenti in difficoltà. Il piano è di far uscire Jace dalla rete mentre la polizia trova i due assassini. Il risultato è l’inizio di un incubo. Gli assassini, noti come Blackwell Brothers, stanno massacrando chiunque si metta sulla loro ...

