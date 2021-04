The Flash: Michael Keaton confermata la sua presenza nel cast del film con Ezra Miller (Di martedì 20 aprile 2021) L'attore Michael Keaton farà parte del cast di The Flash, il film con star Ezra Miller le cui riprese sono ufficialmente iniziate a Londra. Michael Keaton riprenderà il ruolo di Batman nel film The Flash, come confermato a The Wrap dall'agenzia della star, ICM Partners. L'attore aveva qualche mese fa spiegato i motivi per cui non era ancora certo della sua partecipazione al progetto diretto da Andres Muschietti, sottolineando che era in difficoltà nel decidere se andare all'estero durante la complicata situazione sanitaria. In The Flash l'attore Michael Keaton interpreterà così nuovamente la parte iconica di Batman, ovvero Bruce Wayne, dopo quasi trenta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 aprile 2021) L'attorefarà parte deldi The, ilcon starle cui riprese sono ufficialmente iniziate a Londra.riprenderà il ruolo di Batman nelThe, come confermato a The Wrap dall'agenzia della star, ICM Partners. L'attore aveva qualche mese fa spiegato i motivi per cui non era ancora certo della sua partecipazione al progetto diretto da Andres Muschietti, sottolineando che era in difficoltà nel decidere se andare all'estero durante la complicata situazione sanitaria. In Thel'attoreinterpreterà così nuovamente la parte iconica di Batman, ovvero Bruce Wayne, dopo quasi trenta ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Flash: Michael Keaton confermata la sua presenza nel cast del film con Ezra Miller… - RedCapes_it : The Flash – Ufficializzato il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman - 3cinematographe : #MichaelKeaton tornerà ufficialmente come Batman in The Flash - cineblogit : The Flash: via alle riprese e svelato logo ufficiale del film (video) - alefthand_ : Incredibile gli episodi di The Flash sono scritti pure peggio di quelli di Grey's Anatomy -