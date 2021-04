The Flash: le riprese del film con Ezra Miller sono iniziate a Londra (Di lunedì 19 aprile 2021) Le riprese del film The Flash, che avrà come star Ezra Miller, sembra siano iniziate nella città di Londra con la regia di Andy Muschietti. Le riprese di The Flash, l'atteso film con star Ezra Miller, sembra siano finalmente iniziate nella città di Londra, come riporta il sito Deadline. Il progetto prodotto da Warner Bros Pictures verrà realizzato nella città di Londra. Il film, che dovrebbe debuttare nelle sale il 4 novembre 2022, era stato annunciato ormai sette anni fa, nel 2021, subendo numerose battute d'arresto e posticipi e cambiando più volte filmmaker impegnato dietro la macchina da presa. Alla ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 aprile 2021) LedelThe, che avrà come star, sembra sianonella città dicon la regia di Andy Muschietti. Ledi The, l'attesocon star, sembra siano finalmentenella città di, come riporta il sito Deadline. Il progetto prodotto da Warner Bros Pictures verrà realizzato nella città di. Il, che dovrebbe debuttare nelle sale il 4 novembre 2022, era stato annunciato ormai sette anni fa, nel 2021, subendo numerose battute d'arresto e posticipi e cambiando più voltemaker impegnato dietro la macchina da presa. Alla ...

