The Beatles, l’innovazione dietro Ticket To Ride | Memories (Di lunedì 19 aprile 2021) Ticket To Ride dei Beatles è probabilmente uno degli esempi più alti del beat. Nel 1965 John Lennon e Paul McCartney sono abituati a lavorare a 4 mani su ogni pezzo. Le loro sessioni sono brainstorming che durano delle ore, con quei due ragazzi che spendono le loro giornate tra appunti, accordi, fumo di sigaretta e quell’ibrido del rock alternativo che ancora oggi fa scuola. Il 19 aprile 1965 Ticket To Ride dei Beatles vede la luce negli Stati Uniti. dietro quel 45 giri con Yes It Is nel lato B c’è un lavoro diverso rispetto ai canoni finora adottati dai Fab Four. John e Paul hanno lavorato insieme soltanto parzialmente. Paul, addirittura, ha firmato il riff di batteria – uno dei più belli eseguiti da Ringo Starr – e ha inventato il riff di chitarra che accompagna ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 aprile 2021)Todeiè probabilmente uno degli esempi più alti del beat. Nel 1965 John Lennon e Paul McCartney sono abituati a lavorare a 4 mani su ogni pezzo. Le loro sessioni sono brainstorming che durano delle ore, con quei due ragazzi che spendono le loro giornate tra appunti, accordi, fumo di sigaretta e quell’ibrido del rock alternativo che ancora oggi fa scuola. Il 19 aprile 1965Todeivede la luce negli Stati Uniti.quel 45 giri con Yes It Is nel lato B c’è un lavoro diverso rispetto ai canoni finora adottati dai Fab Four. John e Paul hanno lavorato insieme soltanto parzialmente. Paul, addirittura, ha firmato il riff di batteria – uno dei più belli eseguiti da Ringo Starr – e ha inventato il riff di chitarra che accompagna ...

wordsandmore1 : ? Nel giorno della nascita di George Harrison è uscito su YouTube il quarto video del progetto Martha j. & Chebat Q… - Marian__136 : 'Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto… - dearvpatxnce : RT @reptaylordidit: 5. ha superato sia i The Beatles sia i The Rolling Stones con il maggior numero di album consecutivamente alla prima po… - louisxarms : RT @reptaylordidit: 5. ha superato sia i The Beatles sia i The Rolling Stones con il maggior numero di album consecutivamente alla prima po… - tisthedamnFra : RT @reptaylordidit: 5. ha superato sia i The Beatles sia i The Rolling Stones con il maggior numero di album consecutivamente alla prima po… -

Ultime Notizie dalla rete : The Beatles What Drives Us: il trailer del documentario di Dave Grohl sul romanticismo dei rock tour in van Vincent, Dave Lombardo degli Slayer, Steven Tyler degli Aerosmtih, The Edge degli U2, Ben Harper, Kira Roessler dei Black Flag, Ringo Starr dei Beatles, Slash & Duff McKagan dei Guns N'Roses, D. H. ...

Com'è remixare Paul McCartney? ... go find your major / Realize you're minor in the scheme of everything"). "Non era certo mi ... "Sono un grande fan dei Beatles", dice Hynes. "È inevitabile, soprattutto se sei inglese". La grandezza dei ...

ACCADDE OGGI – 10 APRILE 1970: SI SCIOLGONO I BEATLES La mia città NEWS La confessione di Sabrina È successo anche questo. Qualcuno durante un provino al Centro sperimentale di cinematografia, siamo agli esordi della carriera, ha scartato Sabrina Ferilli. La motivazione? Una bellezza troppo “itali ...

What Drives Us: il trailer del documentario di Dave Grohl sul romanticismo dei rock tour in van A rievocare con l'ex Nirvana e leader dei Foo Fighters i bei tempi andati, quando si girava in pulmino per andare a suonare nei peggiori locali, ci sono personaggi come Flea, Lars Ulrich, Steven Tyler ...

Vincent, Dave Lombardo degli Slayer, Steven Tyler degli Aerosmtih,Edge degli U2, Ben Harper, Kira Roessler dei Black Flag, Ringo Starr dei, Slash & Duff McKagan dei Guns N'Roses, D. H. ...... go find your major / Realize you're minor inscheme of everything"). "Non era certo mi ... "Sono un grande fan dei", dice Hynes. "È inevitabile, soprattutto se sei inglese". La grandezza dei ...È successo anche questo. Qualcuno durante un provino al Centro sperimentale di cinematografia, siamo agli esordi della carriera, ha scartato Sabrina Ferilli. La motivazione? Una bellezza troppo “itali ...A rievocare con l'ex Nirvana e leader dei Foo Fighters i bei tempi andati, quando si girava in pulmino per andare a suonare nei peggiori locali, ci sono personaggi come Flea, Lars Ulrich, Steven Tyler ...