Tg Politico Parlamentare, edizione del 19 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo dice no alla Superlega. Il premier Mario Draghi si schiera con le autorita’ calcistiche europee e italiane e chiede di preservare le competizioni nazionali, “preservando il merito e la funzione sociale dello sport”. Anche il Parlamento reagisce al terremoto che sta scuotendo in queste ore il mondo del calcio. La contrarietà è bipartisan: da destra come da sinistra tutti bocciano l’idea di un torneo a inviti organizzato dalle squadre più ricche. Il Movimento cinque stelle parla di “uno schiaffo a sportivi e tifosi”. Il Pd addirittura di una “dichiarazione di guerra”. “Non mi piace questa idea del calcio per pochi privilegiati”, attacca Matteo Salvini. “Non si distrugge il merito sportivo in nome dei profitti”, gli fa eco Giorgia Meloni. Sinistra italiana, con Nicola Fratoianni, annuncia un’interrogazione in cui chiede di “scongiurare” la nuova competizione. SFOGO SOCIAL DI GRILLO: MIO FIGLIO NON È UNO STUPRATORE Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) Il governo dice no alla Superlega. Il premier Mario Draghi si schiera con le autorita’ calcistiche europee e italiane e chiede di preservare le competizioni nazionali, “preservando il merito e la funzione sociale dello sport”. Anche il Parlamento reagisce al terremoto che sta scuotendo in queste ore il mondo del calcio. La contrarietà è bipartisan: da destra come da sinistra tutti bocciano l’idea di un torneo a inviti organizzato dalle squadre più ricche. Il Movimento cinque stelle parla di “uno schiaffo a sportivi e tifosi”. Il Pd addirittura di una “dichiarazione di guerra”. “Non mi piace questa idea del calcio per pochi privilegiati”, attacca Matteo Salvini. “Non si distrugge il merito sportivo in nome dei profitti”, gli fa eco Giorgia Meloni. Sinistra italiana, con Nicola Fratoianni, annuncia un’interrogazione in cui chiede di “scongiurare” la nuova competizione. SFOGO SOCIAL DI GRILLO: MIO FIGLIO NON È UNO STUPRATORE

CastellinoLuigi : @camillabenedet3 Solo se il M5S avrà la maggioranza parlamentare ci sarà una possibilità di cambiare,ma fintanto ch… - DottVicidomini : Laureato libero professionista con partita iva viene pagato superiore al diplomato il manager deve prendere di più… - mauro_arena : @ardigiorgio Forse perché D’Alema ex ex premier e statista non è più un parlamentare mentre il senatore… - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 aprile 2021 - Notiziedi_it : Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 aprile 2021 -