Tesla | incidente col pilota automatico | 2 morti “Nessuno era al volante”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Due uomini sonoin Texas in una bordo di una, in cuioccupava il posto di guida. Lo ha dichiarato la polizia della contea di Harris, secondo cui, il veicolo stava attraversando ad alta velocità un’area residenziale a circa 50 chilometri a nord di Houston intorno alle 23:25 di sabato prima di uscire da una curva e colpire un albero, scoppiando in fiamme. Secondo la stampa locale, per spegnere l’incendio ci sono volute quattro ore e sono stati necessari circa 120.000 litri d’acqua. Secondo quanto dichiarato all’emittente KPRC 2, gli agenti hanno anche chiamatoper chiedere come spegnere l’incendio della batteria. Mark Herman, del 4° distretto di polizia della contea di Harris, ha dichiarato che le prime indagini hanno confermato che “era al ...

Advertising

SkyTG24 : Tesla, incidente su auto senza conducente: morte due persone a Houston - Sport_Fair : Terribile incidente verificatosi a #Houston Una #Tesla senza nessuno al volante si è schiantata contro un albero No… - PoloInfoIt : Incidente mortale con Tesla self-driving, l’auto senza guida è sicura? - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Tesla, incidente su auto senza conducente: morte due persone a Houston - anna_annie12 : Tesla, incidente su auto senza conducente: morte due persone a Houston -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla incidente

Unsu un'autosenza nessuno al volante, sabato 17 aprile, ha causato la morte di due persone a nord di Houston, in Texas. Il veicolo a guida automatica si è schiantato contro un albero ed ...Non è chiaro se il pilota automatico fosse acceso al momento dell'Model X 'Autopilot' automatizza alcune attività di guida, ma non rende le auto completamente autonome , nonostante ...Incidente mortale in Texas per una Tesla che, con tutta probabilità, aveva l'Autopilot in funzione. Nessuna delle due vittime, infatti, era seduta nel posto del conducente ...All’urto è seguito un incendio causato dalla combustione delle batterie, che a seguito dei tentativi di spegnimento dei pompieri locali ...