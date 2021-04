Terremoto nel calcio europeo | nasce la Superlega In 12 i club che dicono di sì | anche Juve | Milan e Inter L’ira di Fifa e Uefa | “Disapproviamo | via chi partecipa”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Mezzanotte è passata da circa venti minuti quando viene battuto il comunicato che con ogni probabilità segna una nuova epoca nella storia delmondiale: tutto vero, è nata la. “Dodici prestigiosieuropei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata daifondatori., Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona,ntus, Liverpool, Mster City, Mster United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in qualità difondatori. E’ previsto che altri 3aderiranno comefondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non ...

Leggi anche "La Superlega è nata", l'annuncio di 12 club: nel calcio Superlega: cos'è, quanto vale, come funziona il torneo "I piani per una Superlega europea sarebbero molto dannosi per il ... Il terremoto Superlega ha ripercussioni anche nello scenario della Serie A. Non solo bandite da Uefa e ... Le loro ragioni sono chiare ed esplicitate nei comunicati rilanciati nel corso della notte: la ...