Tennis, Ranking WTA (19 aprile): Ashleigh Barty in vetta, Camila Giorgi sempre la n.1 azzurra (Di lunedì 19 aprile 2021) L'australiana Ashleigh Barty si conferma la numero uno del mondo anche questa settimana con i suoi 9285 punti. Alle sue spalle troviamo la giapponese Naomi Osaka (7985) e la rumena Simona Halep (6965), con al quarto posto l'americana Sofia Kenin (5915) e quinta l'ucraina Elina Svitolina (5750). sempre al sesto posto la canadese Bianca Andreescu (5265), che precede la bielorussa Aryna Sabalenka (5085), Serena Williams (4850), la ceca Karolina Pliskova (4660) e l'altra ceca Petra Kvitova (4530). In sostanza, tutto invariato rispetto all'ultimo aggiornamento nella top-10 del Tennis femminile mondiale. TOP-10 Ranking WTA 1. Ashleigh Barty (AUS) 9285 2. Naomi Osaka (JPN) 7985 3. Simona Halep (ROU) 6965 4. Sofia Kenin (USA) 5915 5. Elina Svitolina (UKR) 5750 6. Bianca ...

