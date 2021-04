Tennis, come ci si qualifica alle Olimpiadi di Tokyo? I criteri per singolo, doppio e doppio misto (Di lunedì 19 aprile 2021) Cresce l’attesa per il Tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella rassegna a cinque cerchi, che scatterà il prossimo 23 di luglio, l’Italia può giocare un ruolo da protagonista grazie alla splendida annata di Jannik Sinner e compagnia. Ma occhio perché non tutti potranno qualificarsi per le Olimpiadi. Ecco come funziona il meccanismo. PARTECIPANTI – I Tennisti che parteciperanno ai Giochi giapponesi saranno 172: 86 uomini e 86 donne che si suddivideranno nel singolare maschile, singolare femminile, doppio maschile, doppio femminile e doppio misto. SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE – Sono 64 i partecipanti sia per il singolare maschile che ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Cresce l’attesa per ildi2020. Nella rassegna a cinque cerchi, che scatterà il prossimo 23 di luglio, l’Italia può giocare un ruolo da protagonista grazie alla splendida annata di Jannik Sinner e compagnia. Ma occhio perché non tutti potrannorsi per le. Eccofunziona il meccanismo. PARTECIPANTI – Iti che parteciperanno ai Giochi giapponesi saranno 172: 86 uomini e 86 donne che si suddivideranno nel singolare maschile, singolare femminile,maschile,femminile e. SINGOLARE MASCHILE E FEMMINILE – Sono 64 i partecipanti sia per il singolare maschile che ...

Advertising

IlBaskerville : @FBiasin Una volta ti avrebbero detto che vivevi nel paese dei Puffi... Allora F1, golf, basket, football americano… - ZiSansi : Io riporterei la C.L. a come era una volta, con le prime 2 di ogni campionato, reintrodurre la Coppe Coppe e tutte… - Damiano__89 : Creare una #SuperLega come torneo aggiuntivo va bene. Come torneo che ti ESCLUDE dalla serie A, dalla coppa Italia,… - alessiocanova : @andrea_bignami attendiamo con impazienza uno speciale sui risvolti economici della #SuperLeague. Andiamo verso uno… - davidebilwil : La #SuperLeague è una pessima notizia per il calcio. A me però preoccupa che gli ex appassionati di calcio inizino… -