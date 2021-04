Tennis | Billie Jean King Cup | l’Italia continua nella sua crescita Cocciaretto trascinatrice in Romania

(Di lunedì 19 aprile 2021) Una vittoria tutto cuore e grinta.batte anche lae fa un passo decisivo verso il ritorno nell’élite delfemminile. La squadra capitanata da Tathiana Garbin ha superato la selezione rumena per 3-1 al termine di una due giorni emozionante e ricca di partite incredibili, con i tre successi conquistati che hanno permesso alle azzurre di staccare il biglietto per i preliminari del tabellone principale dellaCup 2022. Inutile negare che le assenze in casa, su tutte quella di Simona Halep, hanno certamente aiutato, che si è trovata improvvisamente ad essere favorita, nonostante l’impossibilità di Camila Giorgi, causa positività al Covid-19. Anche in questa occasione, come già avvenuto in passato, è ...

L'Italia torna tra le grandi dellaJean King Cup che con una nuova formula prende il posto della Fed Cup. La squadra azzurra capitanata da Tathiana Garbin ha sconfitto 3 - 1 la Romania nella sfida valida per i playoff sul veloce ...La sfida diJean King Cup contro la Romania si chiude così come si era aperta: con Elisabetta Cocciaretto ...Sinner prosegue la scalata: entra in top20. E il n° 2 italiano 2 ORE FA Nel ...Eight nations have advanced to the 2022 Billie Jean King Cup by BNP Paribas Qualifiers following victories in the 2021 Billie Jean King Cup Play-offs, which took place in eight cities around the world ...Le ragazze del tennis italiano conquistano un posto nei preliminari della fase finale del 2022 a febbraio della Billie Jean King, l'ex Fed Cup vinta dall'Italia quattro volte. Le azzurre hanno vinto i ...