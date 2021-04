Tecnocrate e realista | chi è Annalena Baerbock | candidata dei Verdi al dopo Merkel

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il candidato deiper la cancelleria federale alle elezioni del 26 settembre in Germania è. L’annuncio da parte della direzione del partito ecologista mette fine ad alcune settimane di dibattito in cui oraora l’altra co-presidente del partito, Robert Habeck, sembrava prevalere sul collega quale possibile Kanzlerkandidat dei Grünen. A differenza di quanto accade ormai dai mesi in seno al fronte moderato ancora diviso sui nomi dei governatori renano Armin Laschet (presidente dei cristiano democratici - Cdu ) e di quello bavarese Markus Söder (leader dei cristiano sociali - Csu), la coppia Habeck-ha dato grande prova di fair play. Nessuno sgambetto, nessuna conferenza stampa incrociata, nessuna accusa reciproca. Al contrario, l’unica vera difficoltà incontrata ...