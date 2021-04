Tav | Sinistra Italiana | “Prefetto apra tavolo di concertazione con sindaci Valsusa”

(Di lunedì 19 aprile 2021), attraverso il segretario nazionale Nicola Frantoianni, il responsabile nazionale della transazione ecologica Marco Grimaldi, la segretaria piemontese Fiammetta Rosso e il segretario torinese Roberto Bacchin lanciano un appello per interrompere le violenze ine aprire undi dialogo con le istituzioni locali. “È nota la posizione che hasu quest’opera. Se fosse realmente strategica, non risulterebbe un’ opera incompiuta ormai trentennale e l’analisi costi benefici sarebbe stata rivista e validata. Mentre si continua a dire di voler spostare il trasporto merci su rotaia, si spendono 50 milioni per costruire un nuovo autoporto per i mezzi pesanti, con buona pace della transizione ecologica”. “Pensiamo – proseguono – che la pandemia ...

Così Marco Grimaldi della segreteria nazionale diItaliana.Come sulla prescrizione o sulla: questioni certo identitarie che però non accompagnandosi a ...radici pentastellate sotto le insegne di Conte non affondano necessariamente nel campo della...Raggiunta al volto da un lacrimogeno esploso dalla polizia. Striscioni di sostegno in città e oggi anche una iniziativa in piazza ..."No all'abuso di potere, agli atti di prepotenza e di violenza perpetrati contro le comunità locali". Così Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea, che in una nota annuncia la ...