Tamponi salivari a scuola? Le premesse ci sono | affidabili al 70%

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 19 aprile 2021) Riaprire le scuole in sicurezza: la partita potrebbe giocarsi sui test. L’ipotesi al vaglio delle autorità sanitarie è quella di effettuare screening sulla popolazione scolastica sfruttando questa metodologia in vista della completa riapertura degli istituti che, programmata per il 26 aprile, riguarderà quasi sette milioni di studenti italiani. Per saperne di più HuffPost ha intervistato Pierangelo Clerici, presidente dell’Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). “Le scuole potrebbero rappresentare una ‘palestra’ per i testantigenici, la cui applicazione potrebbe essere in seguito allargata ad altri contesti. A differenza del semplice controllo della temperatura corporea, che peraltro può essere influenzata dall’ambiente esterno, essi consentono di individuare potenziali casi asintomatici”, afferma lo scienziato. ...