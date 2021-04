Tampone fai da te: la novità nella lotta al coronavirus e le sue nuove varianti (Di lunedì 19 aprile 2021) Forse dal prossimo mese il “Tampone fai da te”, uno strumento importante nella lotta al virus che ha paralizzato il mondo intero Dal prossimo mese potremmo trovare un’importante novità tra gli scaffali dei supermercati o in cartolerie e ferramenta: si tratta del “Tampone fai da te”. Questo nuovo Tampone potrebbe costituire uno strumento importante per l’individuazione tempestiva del virus e delle sue nuove varianti. Il Tampone fai da te, che resta tuttavia meno affidabile di quello molecolare, è stato brevettato dall’azienda cinese Xiamen Boson Biotech e verrà distribuito in Europa dal gruppo austriaco Technomed. La tecnologia del Tampone nasale permetterà di utilizzarlo in autonomia senza il bisogno di ... Leggi su zon (Di lunedì 19 aprile 2021) Forse dal prossimo mese il “fai da te”, uno strumento importanteal virus che ha paralizzato il mondo intero Dal prossimo mese potremmo trovare un’importantetra gli scaffali dei supermercati o in cartolerie e ferramenta: si tratta del “fai da te”. Questo nuovopotrebbe costituire uno strumento importante per l’individuazione tempestiva del virus e delle sue. Ilfai da te, che resta tuttavia meno affidabile di quello molecolare, è stato brevettato dall’azienda cinese Xiamen Boson Biotech e verrà distribuito in Europa dal gruppo austriaco Technomed. La tecnologia delnasale permetterà di utilizzarlo in autonomia senza il bisogno di ...

