Taiwan | il nuovo 1939

In un famoso saggio, il filosofo Isaiah Berlin prese in prestito una massima del poeta greco antico Archiloco: 'La volpe sa tante cose, ma il riccio sa solamente una cosa importante'. Secondo Berlin, 'c'è una grande differenza tra coloro che mettono tutto in relazione…. a un unico principio universale in base a cui tutto ciò che loro sono o dicono assume un significato – i ricci – e dall'altra parte coloro che perseguono molti fini, spesso slegati e persino contraddittori' – le volpi". Così Niall Ferguson su Bloomberg. "Berlin parlava degli scrittori. Ma questa stessa distinzione può essere applicata alle relazioni internazionali. Oggi esistono due superpotenze al mondo, gli Stati Uniti e la Cina. La prima è una volpe. La sua politica estera è 'frammentaria' e si muove su più fronti. Al contrario, la Cina è un riccio: mette tutto in relazione 'a una visione interna, unitaria e ...

