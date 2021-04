SVANBERG | UN PIACERE PER GLI OCCHI

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il Bologna di Mihajlovic sta vivendo un’ottima stagione, i 37 punti a sette giornate dal termine certificano una salvezza che è a un centimetro di distanza, il netto 4-1 allo Spezia di ieri è stato un successo importante per rialzarsi dopo le sconfitte di misura rimediate contro Inter e Roma. Una delle note più liete dell’annata rossoblù si chiama Mattias, centrocampista svedese che ieri ha chiuso la partita contro i liguri con una doppietta nel giro di 6 minuti, arrivando a toccare quota cinque reti in stagione. Mattiasnasce a Malmö il 5 gennaio del 1999. Prima di entrare nelle giovanili della squadra della sua città natale, i primissimi passi li muove nel Bunkelfo IF e poi nel Limhamn Bunkefeld. Nel 2013 il Malmö FF nota le sue qualità e lo porta nel suo settore giovanile. A 16 anni arriva la prima convocazione con la prima squadra ...