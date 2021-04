Suri Cruise compie 15 anni, Katie Holmes pubblica alcune rare foto mamma e figlia (Di lunedì 19 aprile 2021) “Auguri amore mio, non posso credere che siano già 15 anni”. Così Katie Holmes su Instagram augura buon compleanno all’ormai non più piccola Suri, la figlia nata nel 2006 dall’amore con Tom Cruise. Oggi Suri, ormai nel pieno dell’adolescenza vive a New York con la mamma dopo che l’attrice aveva deciso di abbandonare la vita sotto i riflettori di Los Angeles per dedicarsi all’educazione della figlia e vivere maggiormente la loro privacy. I paparazzi della Grande Mela hanno sempre l’obbiettivo pronto per immortalare Suri Cruise nella sua vita da teenager, visto che gli scatti pubblicati dalla Holmes sono sempre stati molto rari per preservare la sua privacy. Il ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) “Auguri amore mio, non posso credere che siano già 15”. Cosìsu Instagram augura buon compleanno all’ormai non più piccola, lanata nel 2006 dall’amore con Tom. Oggi, ormai nel pieno dell’adolescenza vive a New York con ladopo che l’attrice aveva deciso di abbandonare la vita sotto i riflettori di Los Angeles per dedicarsi all’educazione dellae vivere maggiormente la loro privacy. I paparazzi della Grande Mela hanno sempre l’obbiettivo pronto per immortalarenella sua vita da teenager, visto che gli scattiti dallasono sempre stati molto rari per preservare la sua privacy. Il ...

