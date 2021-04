Superlega, Vezzali: “Le autorità sportive risolvano la vicenda e trovino una soluzione” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sto seguendo con attenzione la vicenda della Superlega di calcio e sono molto preoccupata per le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport, che ricordo, comincia con i campionati giovanili e porta, poi, fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici”. La sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali interviene con una nota L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) “Sto seguendo con attenzione ladelladi calcio e sono molto preoccupata per le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport, che ricordo, comincia con i campionati giovanili e porta, poi, fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici”. La sottosegretaria allo Sport Valentinainterviene con una nota L'articolo proviene da Inews.it.

