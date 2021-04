Superlega | Verona | ‘mai chiesta esclusione Juve | Milan e Inter da campionato’

(Di lunedì 19 aprile 2021), 19 apr. – (Adnkronos) – “Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, HellasFC precisa di non aver fatto alcuna ridi estromissione di altri Club da qualsivoglia competizione e – contestualmente – di non aver preso posizione nel Consiglio di ieri della Lega Serie A, riservandosi di fare le proprie valutazioni a tempo debito”. Il, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, smentisce di aver chiesto l’dal campionato di Serie A dintus,, i tre club che prenderanno parte alla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Verona

Ma lo stesso vale per il grandedi Osvaldo Bagnoli, che vinse un campionato arrivando prima ... Jurgen Klopp, solo un anno fa commentando l'ipotesi di una. 'Perché dovremmo creare un ...Estratto dell'articolo di Franco Vanni per 'la Repubblica' (...) agnelli ceferin perez 4 In Italia, il consiglio di Lega di Serie A convocato d' urgenza è stato una partita di poker. A dare le carte, ...«Rispetto a quanto riportato oggi da un quotidiano nazionale, Hellas Verona FC precisa di non aver fatto alcuna ... PATRIMONIO NETTO: 34,1 patrimonio netto È nata la Superlega! (TUTTO mercato WEB) E ...Come tutti gli sport si nutre dell'imprevedibile, del forse irripetibile. Diventa indimenticabile quando sovverte i pronostici ...