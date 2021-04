Superlega: Ulivieri, 'una follia pensata da persone disperate' (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - La Superlega di calcio "è una cosa folle, pensata da persone disperate che si aggrappano solo al profitto e hanno una visione non ristretta, e neanche parziale: proprio ottusa del mondo, e conseguentemente di quello del calcio, legata solamente al profitto". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Aiac, gli allenatori di calcio, Renzo Ulivieri. "persone -prosegue- che scordano da dove viene il calcio, le passioni che ha suscitato, che non sono solo Juventus, Milan, Inter ma anche Empoli, Pontedera, Pisa, Livorno. La conseguenza del loro piano sarà di distruggere questo mondo di passioni. Togli la base e sarà la fine". Oltretutto, continua Ulivieri, "in un momento particolare come questo laddove in Italia e in Europa abbiamo il problema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Ladi calcio "è una cosa folle,dache si aggrappano solo al profitto e hanno una visione non ristretta, e neanche parziale: proprio ottusa del mondo, e conseguentemente di quello del calcio, legata solamente al profitto". Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Aiac, gli allenatori di calcio, Renzo. "-prosegue- che scordano da dove viene il calcio, le passioni che ha suscitato, che non sono solo Juventus, Milan, Inter ma anche Empoli, Pontedera, Pisa, Livorno. La conseguenza del loro piano sarà di distruggere questo mondo di passioni. Togli la base e sarà la fine". Oltretutto, continua, "in un momento particolare come questo laddove in Italia e in Europa abbiamo il problema di ...

Advertising

TV7Benevento : Superlega: Ulivieri, 'una follia pensata da persone disperate'... - LaPresse_news : Superlega, Ulivieri: “Il calcio rischia una brutta fine perché è in brutte mani” - JohnPoveridge : L’unico modo per dare scacco alla superlega ce l’hanno in mano calciatori e allenatori, ma hanno organi di autogove… - Radio1Rai : ??#SuperLega 'Davanti c'è il baratro. Il calcio rischia di fare una brutta fine perché è in brutte mani'. Dure le pa… - sportface2016 : #Superlega, la reazione di #Ulivieri -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Ulivieri Superlega: Ulivieri, 'una follia pensata da persone disperate' Metro