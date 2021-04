Superlega, UEFA pronta a sospendere i club: cosa accadrà alle semifinali delle coppe europee? (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scossone è servito sul tavolo del calcio europeo. Nell’angolo rosso del ring ci sono i dodici club separatisti che hanno varato ed ufficializzato la nuova Superlega, mentre nell’angolo blu alberga la UEFA che ha minacciato gravi ripercussioni per le società insorte. Compresa l’esclusione immediata dalle competizioni europee di Champions League ed Europa League. Come potrebbero cambiare le semifinali delle due coppe? È guerra. Fin qui, a dire il vero, sono “soltanto” schermaglie dialettiche affidata a freddi comunicati e a diverse dichiarazioni al veleno da parte di entrambi gli schieramenti. Nel mezzo di queste due correnti, però, c’è una stagione da portare a termine e milioni e milioni di tifosi che attendono di capire quale sarà il futuro del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scossone è servito sul tavolo del calcio europeo. Nell’angolo rosso del ring ci sono i dodiciseparatisti che hanno varato ed ufficializzato la nuova, mentre nell’angolo blu alberga lache ha minacciato gravi ripercussioni per le società insorte. Compresa l’esclusione immediata dcompetizionidi Champions League ed Europa League. Come potrebbero cambiare ledue? È guerra. Fin qui, a dire il vero, sono “soltanto” schermaglie dialettiche affidata a freddi comunicati e a diverse dichiarazioni al veleno da parte di entrambi gli schieramenti. Nel mezzo di queste due correnti, però, c’è una stagione da portare a termine e milioni e milioni di tifosi che attendono di capire quale sarà il futuro del ...

Advertising

pisto_gol : La SuperLega è un business, ideato dai proprietari dei TopClub per sanare i loro deficit con i miliardi di euro de… - riotta : I club che lavorano alla #SuperLega non sono certo Biancaneve ma chi fa passare Uefa e Fifa da santuari dello sport… - capuanogio : ?? #Ceferin (#Uefa): 'I giocatori che saranno impegnati nella #Superlega non parteciperanno né ai #Mondiali né all'#Europeo' - Giannoulaky : Quindi secondo Agnelli e Gazids il prossimo anno oltre a Campionato, Coppa Italia, Champions o Europa L. e convocaz… - sicilian_abroad : RT @romanewseu: #UEFA, #Ceferin: “La #Superlega è uno sputo in faccia a chi ama il calcio”. I club coinvolti a rischio esclusione immediata… -