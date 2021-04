Superlega, tv in attesa. BT Sports (che ha i diritti della Premier) prende posizione: “Produrrà danni” (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre tutti – dalla politica ai commentatori alle istituzioni ai giocatori – stanno criticando (è un eufemismo) la nuova Superlega, restano in silenzio i grandi player televisivi: le emittenti che sono parte dello stesso gioco, con ricchissimi contratti in essere, e che cercano di capire cosa accadrà. La prima emittente che prende posizione è BT Sport, che detiene i diritti della Premier League e di tutte le competizioni per club targate Uefa nel Regno Unito. Lo fa per ovvi motivi di interesse, ovviamente. “BT riconosce le preoccupazioni sollevate da molte delle voci e dei fan di spicco del calcio e ritiene che la formazione di una Super League europea potrebbe avere un effetto dannoso per la salute a lungo termine del calcio in questo paese”, ha detto l’emittente. “In qualità di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 aprile 2021) Mentre tutti – dalla politica ai commentatori alle istituzioni ai giocatori – stanno criticando (è un eufemismo) la nuova, restano in silenzio i grandi player televisivi: le emittenti che sono parte dello stesso gioco, con ricchissimi contratti in essere, e che cercano di capire cosa accadrà. La prima emittente cheè BT Sport, che detiene iLeague e di tutte le competizioni per club targate Uefa nel Regno Unito. Lo fa per ovvi motivi di interesse, ovviamente. “BT riconosce le preoccupazioni sollevate da molte delle voci e dei fan di spicco del calcio e ritiene che la formazione di una Super League europea potrebbe avere un effetto dannoso per la salute a lungo termine del calcio in questo paese”, ha detto l’emittente. “In qualità di ...

