Superlega, tre club di A hanno chiesto l'espulsione della Juve. Nel mirino anche Inter e Milan. (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega scuote il mondo del calcio dalle fondamenta. La UEFA annuncia battaglia mentre la Serie A sembra come al solito in stato confusionale. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano la Repubblica, dal consiglio di Lega di Serie A convocato d'urgenza si è votato per l'espulsione della Juventus e degli altri club che hanno aderito alla Superlega. Si legge su Repubblica: "Il presidente Paolo Dal Pino e l'amministratore delegato Luigi De Siervo, hanno chiesto l'approvazione di un documento congiunto con l'Uefa per l'espulsione della Juve, del Milan e dell'Inter. Favorevoli all'allontanamento da ogni competizione dei ..."

