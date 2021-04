Superlega, tensioni in Lega A: Cairo contro Agnelli (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - E' terminata la riunione della Lega di Serie A a cui hanno partecipato tutte e venti le società, comprese Inter, Juventus e Milan, che hanno aderito alla SuperLega. I tre club hanno espresso la loro volontà di continuare a giocare in Serie A. Durante la riunione non sono mancati gli scontri. Nel mirino soprattutto il presidente della Juventus Andrea Agnelli e l'amministratore deLegato dell'Inter Beppe Marotta. Diversi dirigenti hanno chiesto all'ad nerazzurro di dimettersi dal ruolo di consigliere federale in rappresentanza della Figc, mentre al numero uno bianconero è stato rinfacciato in particolar modo il suo ruolo nella operazione con i fondi di private equity, con il presidente del Torino Urbano Cairo che lo ha apostrofato ripetutamente come “Giuda”. I tre club dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - E' terminata la riunione delladi Serie A a cui hanno partecipato tutte e venti le società, comprese Inter, Juventus e Milan, che hanno aderito alla. I tre club hanno espresso la loro volontà di continuare a giocare in Serie A. Durante la riunione non sono mancati gli scontri. Nel mirino soprattutto il presidente della Juventus Andreae l'amministratore deto dell'Inter Beppe Marotta. Diversi dirigenti hanno chiesto all'ad nerazzurro di dimettersi dal ruolo di consigliere federale in rappresentanza della Figc, mentre al numero uno bianconero è stato rinfacciato in particolar modo il suo ruolo nella operazione con i fondi di private equity, con il presidente del Torino Urbanoche lo ha apostrofato ripetutamente come “Giuda”. I tre club dal ...

