Superlega, Tavecchio: “Progetto realizzato da club in grave difficoltà economica, ma non passerà mai” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mi meraviglio che siano arrivati a tanto, penso che la Superlega sia spinta da una grande necessità di soldi per sistemare gestioni mal impostate, l’ho detto già da tempo che si sarebbe arriva a un default. Credo che questa Superlega non passerà mai perché quando si tocca qualcosa che interessa milioni di persone è inevitabile che diventi un problema politico“. Così Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, in relazione all’annuncio della formazione della Superlega. “Quella di stanotte è una super-bomba, è la conseguenza di una situazione che era in atto nei pensieri e nelle idee di chi ha gravi difficoltà economiche e doveva sposare questa causa per recuperare i miliardi necessari per risanare la situazione”, conclude Tavecchio, in un’intervista rilasciata ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Mi meraviglio che siano arrivati a tanto, penso che lasia spinta da una grande necessità di soldi per sistemare gestioni mal impostate, l’ho detto già da tempo che si sarebbe arriva a un default. Credo che questanonmai perché quando si tocca qualcosa che interessa milioni di persone è inevitabile che diventi un problema politico“. Così Carlo, ex presidente della FIGC, in relazione all’annuncio della formazione della. “Quella di stanotte è una super-bomba, è la conseguenza di una situazione che era in atto nei pensieri e nelle idee di chi ha gravieconomiche e doveva sposare questa causa per recuperare i miliardi necessari per risanare la situazione”, conclude, in un’intervista rilasciata ...

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Tavecchio Gravina: 'Possibile una parziale apertura al pubblico in campionato' ... per lasciare adesso, tra cui anche la riforma dei campionati, progetto su cui anche Tavecchio andò ... Gravina, come ha già avuto modo di dire, non è favorevole al progetto Superlega che non è la ...

Gabriele Gravina, elezioni Figc: "Certi stipendi non sono più sostenibili. No al tetto, sì alla luxury tax in stile Nba" ...c'è la riforma dei campionati su cui è andato a sbattere anche il suo predecessore Tavecchio . "Non ... L'Eca spinge per la Superlega . "Per me non ha senso. Non risolve i problemi economici e ...

