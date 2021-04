Superlega, squadre estromesse da Champions ed Europa League? PSG e Roma ci sperano, venerdì la decisione (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Maurice van Steen / Epa / Ansa Jesper Moller ipotizza l’esclusione da Champions ed Europa League delle squadre aderenti alla Superlega: PSG e Roma ci sperano “I club devono andarsene e mi aspetto che accada venerdì. Poi dovremo vedere come finire il torneo. venerdì ci sarà un comitato esecutivo straordinario“. Jasper Moller, numero uno della Federcalcio danese, ha lanciato una clamorosa ipotesi. Nel vertice dell’UEFA programmato per la giornata di venerdì potrebbe essere decisa l’estromissione dalle coppe europee di quelle squadre che hanno aderito alla Superlega. Ipotesi che sembra difficile, ma non impossibile visto il duro scontro che sta avvenendo fra le due fazioni e ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Foto di Maurice van Steen / Epa / Ansa Jesper Moller ipotizza l’esclusione daeddelleaderenti alla: PSG eci“I club devono andarsene e mi aspetto che accada. Poi dovremo vedere come finire il torneo.ci sarà un comitato esecutivo straordinario“. Jasper Moller, numero uno della Federcalcio danese, ha lanciato una clamorosa ipotesi. Nel vertice dell’UEFA programmato per la giornata dipotrebbe essere decisa l’estromissione dalle coppe europee di quelleche hanno aderito alla. Ipotesi che sembra difficile, ma non impossibile visto il duro scontro che sta avvenendo fra le due fazioni e ...

