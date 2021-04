Superlega, ‘scende in campo’ anche il premier Draghi: “Il Governo sostiene la Figc e l’Uefa” (Di lunedì 19 aprile 2021) Come annunciato in altri articoli, secondo la leggenda la ‘notte scorsa’ (manco fosse una tavolata fra vecchi amici!), ben 12 club europei hanno scioccato gli sportivi di tutto il mondo, annunciando l’istituzione di una ‘Superlega’, praticamente una nuova competizione calcistica europea – cosa ‘orribile’ ed antisportiva – riservata per l’appunto alle squadre ‘d’elite europee’. Superlega: vedere fra i 12 club anche la Juve, l’Inter ed il Milan fa veramente male Dunque, forse non sorprende più di tanto, anche se fa male, scoprire che tra queste vi sono la Juventus, l’Inter ed il Milan. Il resto è rappresentato da 6 club inglesi: Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, e Liverpool; e da 3 squadre blasonate della Spagna, come il Barcellona, il Real Madrid, e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 aprile 2021) Come annunciato in altri articoli, secondo la leggenda la ‘notte scorsa’ (manco fosse una tavolata fra vecchi amici!), ben 12 club europei hanno scioccato gli sportivi di tutto il mondo, annunciando l’istituzione di una ‘’, praticamente una nuova competizione calcistica europea – cosa ‘orribile’ ed antisportiva – riservata per l’appunto alle squadre ‘d’elite europee’.: vedere fra i 12 clubla Juve, l’Inter ed il Milan fa veramente male Dunque, forse non sorprende più di tanto,se fa male, scoprire che tra queste vi sono la Juventus, l’Inter ed il Milan. Il resto è rappresentato da 6 club inglesi: Mster United, Mster City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, e Liverpool; e da 3 squadre blasonate della Spagna, come il Barcellona, il Real Madrid, e ...

Advertising

italiaserait : Superlega, ‘scende in campo’ anche il premier Draghi: “Il Governo sostiene la Figc e l’Uefa” - Cirusguti : @ngiocoli Puoi anche immaginare Superlega A, B, C con promozioni e retrocessioni. Importante è che ci scende non pe… - Dhanfi2 : RT @essemg0819: Pensate presentarsi alla Superlega con salamandra, kessie, benacess, calabria titolari hah lo sanno che 'dna europeo' non s… - essemg0819 : Pensate presentarsi alla Superlega con salamandra, kessie, benacess, calabria titolari hah lo sanno che 'dna europeo' non scende in campo? - danjelmeme : @SorellaBaderla @supersonick_ @azessandro Tralasciando superlega si o superlega no, ogni federazione nazionale sa c… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega ‘scende “Quando torneremo a viaggiare, l’Italia avrà bisogno di noi”: il Belpaese è la meta 2021 di Travel + Leisure La Repubblica