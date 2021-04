Superlega | Sabatini critico | “Un ritorno al feudalesimo Spero che Fifa e Uefa difendano il calcio”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “? Stanno uccidendo il”. Queste le critiche e la preoccupazione di Walterriguardo al progetto. “Ilè uno sport popolare che si gioca in strada prima di tutto. Questa è la mia posizione personale. Questa vicenda mi fa schifo, è unalcheil“, ha detto ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”. “Ilresisterà anche a questo attacco. Resterà ferito in maniera grave ma ilscorre nelle vene delle persone. E’ una scelta insopportabile che spinge all’indietro, non in avanti.di parlarne per l’ultima volta oggi. Viene disatteso il ...

Advertising

sportface2016 : #Superlega , #Sabatini critico: 'Spero che Fifa e Uefa difendano il calcio' - CinqueNews : Superlega, Sabatini: «Stanno uccidendo il calcio, vicenda mi fa schifo» - teladoiotokyo : Sabatini: La Superlega è un progetto che mi fa ribrezzo: Anche Walter Sabatini, coordinatore dell'area tecnica del… - daniele7217 : RT @claudioruss: Dal #Bologna, Walter Sabatini a #CalcioNapoli24: 'Il progetto #Superlega mi fa ribrezzo, si ritorna al feudalesimo, offend… - kekko1020v : RT @kisskissnapoli: #Sabatini (@BfcOfficialPage) 'Superlega? Stanno uccidendo il calcio. Il calcio è uno sport popolare che si gioca in str… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Sabatini

Il direttore generale del Bologna Walterè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) Ecco quanto evidenziato da CN24:...offrirà ancora una volta l'occasione per celebrare la bellezza e la qualità della nostra. ... Per Claudio, patron dell'Unipol Arena, "la fiducia della Lega Volley per la nostra ...La Superlega ha ufficialmente preso vita nelle scorse ore: è gelo tra la UEFA e Andrea Agnelli, ex presidente dell'ECA. Il retroscena.Walter Sabatini, coordinatore tecnico del Bologna, ha parlato dell'introduzione della Superlega: 'Il calcio scorre nelle vede della gente'.