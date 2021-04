Superlega, Pippo Baudo contrario: “Meglio Juventus-Catania che Juventus-Real Madrid” (Di lunedì 19 aprile 2021) “La legge del più forte: ci sarebbe pochissimo di spirito sportivo e tanto di supremazia nobiliare. A me piace vedere giocare la Juve con tutte le squadre e per me è stato più appassionante vedere Juventus-Catania che Juventus-Real Madrid”. Ai microfoni dell’Adnkronos, il noto conduttore Pippo Baudo, tifosissimo della Juventus, si oppone fortemente alla creazione di una Superlega che includa anche il club bianconero: “E poi, in tal modo, sarebbero stati esclusi in passato da questa Superlega il Napoli di Maradona o la Roma di Totti… una vera fetenzia”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “La legge del più forte: ci sarebbe pochissimo di spirito sportivo e tanto di supremazia nobiliare. A me piace vedere giocare la Juve con tutte le squadre e per me è stato più appassionante vedereche”. Ai microfoni dell’Adnkronos, il noto conduttore, tifosissimo della, si oppone fortemente alla creazione di unache includa anche il club bianconero: “E poi, in tal modo, sarebbero stati esclusi in passato da questail Napoli di Maradona o la Roma di Totti… una vera fetenzia”. SportFace.

