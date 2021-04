Superlega, perché è una rivoluzione: come funziona, chi partecipa, come cambia la Serie A e quale sarà il destino della Champions (Di lunedì 19 aprile 2021) Un torneo con 20 club partecipanti: 15 fissi, ovvero i club fondatori, più altre 5 squadre che verrebbero selezionati ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. È la Super League, la nuova lega annunciata nella notte che segna l’inizio della rivoluzione del calcio. Ecco perché la competizione lanciata dalle 12 squadre più ricche del pallone sarà un vero e proprio terremoto: come funzionerà – Il format della Superlega prevede la divisione dei 20 club partecipanti in due gironi da dieci squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta. Le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un torneo con 20 clubnti: 15 fissi, ovvero i club fondatori, più altre 5 squadre che verrebbero selezionati ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente. È la Super League, la nuova lega annunciata nella notte che segna l’iniziodel calcio. Eccola competizione lanciata dalle 12 squadre più ricche del palloneun vero e proprio terremoto:funzionerà – Il formatprevede la divisione dei 20 clubnti in due gironi da dieci squadre, che giocheranno sia in casa che in trasferta. Le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una ...

