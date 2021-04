Superlega? Nel basket europeo esiste gia. È l’Eurolega e la gioca solo Milano (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 2016 il basket europeo ha costituito la propria Superlega a inviti: è l’Eurolega e Venezia, vincitrice degli ultimi Scudetti, non può partecipare… Pochi lo sanno, pochi ne parlano. Ma una ‘Superlega’ professionistica nello sport europeo esiste già e muove una massa importante di milioni con annessi diritti televisivi e marketing vario, e decine di migliaia di tifosi (prima del Covid ovviamente), in città che più o meno sarebbero le stesse ‘capitali del calcio’, anche se spostate più a Est verso il Balcani, la Russia, la Grecia e la Turchia. È l’Eurolega di basket, un campionato a invito per 16 squadre, con una formula mista: un nocciolo duro di dieci squadre ‘fondatrici’, tra cui l’unica italiana, l’Olimpia ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal 2016 ilha costituito la propriaa inviti: èe Venezia, vincitrice degli ultimi Scudetti, non può partecipare… Pochi lo sanno, pochi ne parlano. Ma una ‘’ professionistica nello sportgià e muove una massa importante di milioni con annessi diritti televisivi e marketing vario, e decine di migliaia di tifosi (prima del Covid ovviamente), in città che più o meno sarebbero le stesse ‘capitali del calcio’, anche se spostate più a Est verso il Balcani, la Russia, la Grecia e la Turchia. Èdi, un campionato a invito per 16 squadre, con una formula mista: un nocciolo duro di dieci squadre ‘fondatrici’, tra cui l’unica italiana, l’Olimpia ...

