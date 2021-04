Superlega, nel 2019 lo scoop del New York Times: “Ceferin è il padrino della figlia di Agnelli” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono ore burrascose quelle che sta vivendo il calcio europeo. Dopo l’annuncio della creazione della Superlega, sono seguite le parole di fuoco delle federazioni nazionali, capitanate dall’UEFA. E proprio il rapporto tra il presidente dell’Organo di governo del calcio in Europa e Andrea Agnelli, tra i promotori del progetto Superlega, fu al centro di uno scoop del New York Times. Nel 2019, l’autorevole testata statunitense rivelò come l’amicizia tra i due era così stretta che il dirigente sloveno fece da padrino all’ultima figlia del presidente della Juventus. Un’amicizia ormai rovinata dalla Superlega, dopo le parole al veleno di Ceferin nella ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono ore burrascose quelle che sta vivendo il calcio europeo. Dopo l’annunciocreazione, sono seguite le parole di fuoco delle federazioni nazionali, capitanate dall’UEFA. E proprio il rapporto tra il presidente dell’Organo di governo del calcio in Europa e Andrea, tra i promotori del progetto, fu al centro di unodel New. Nel, l’autorevole testata statunitense rivelò come l’amicizia tra i due era così stretta che il dirigente sloveno fece daall’ultimadel presidenteJuventus. Un’amicizia ormai rovinata dalla, dopo le parole al veleno dinella ...

