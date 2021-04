SuperLega, le dichiarazioni dei presidenti delle società partecipanti (Di lunedì 19 aprile 2021) A seguire le dichiarazioni dei presidenti dei club che hanno partecipato alla fondazione della SuperLega. Leggi su 90min (Di lunedì 19 aprile 2021) A seguire ledeidei club che hanno partecipato alla fondazione della

DiMarzio : Dall'Inghilterra alla Francia, le prime reazioni del mondo politico alla #Superlega - DiMarzio : Le dure parole di #Neville sulla #Superlega - junews24com : Sir Alex Ferguson: «La Superlega non piacerà ai tifosi: vi spiego perché» - - junews24com : Salvini contro la Superlega: «Il denaro non può azzerare la storia» - - matteapollo82 : @Natasha12834 Diciamo che la superlega è in controtendenza con le sue dichiarazioni su meno partite. -

Ultime Notizie dalla rete : SuperLega dichiarazioni Superlega, Graziani: 'È una cavolata'. Mazzola: 'Giusto così'. Le reazioni Non solo stampa e politica, tra i 'reazionisti' alla Superlega ci sono anche molti ex addetti ai lavori. Nelle ultime ore sono state molte le dichiarazioni di guerra ai ricchi e potenti 'separatisti' del mondo del calcio, e anche chi è ormai fuori dal ...

Quella frase di Klopp nel 2019 contro la Superlega. E ora il suo Liverpool... Klopp cercò di sdrammatizzare a modo suo: "Potremmo dire che se c'è bisogno di queste dichiarazioni d'amore allora siamo veramente con la cacca fino al collo". Klopp dunque è sempre riuscito a creare ...

È nata la Superlega! Florentino Perez primo Presidente. Le sue dichiarazioni TUTTO mercato WEB SuperLega, le dichiarazioni dei presidenti delle società partecipanti Ha preso vita la SuperLega. Nelle ultime ore non si parla d'altro nel mondo del calcio e dello sport. Il nuovo torneo che sostituirà la Champions League, formato da 15 club. Queste società avranno il ...

Tifosi, ex giocatori e dirigenti contro la Superlega: “Così uccidono il calcio” Borussia Dortmund e Bayern Monaco restano nella Champions, così come il Psg, ma il progetto viene contestato anche dai sostenitori dei sei club inglesi coinvolti e pure Ferguson e Neville, simboli del ...

