Superlega, la serie A si ribella: è guerra alle big, tutti contro Agnelli (e la battaglia legale in arrivo) (Di lunedì 19 aprile 2021) La rivoluzione del calcio ha un cuore italiano, perché il motore della Superlega è stato proprio Andrea Agnelli insieme al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un?idea... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 aprile 2021) La rivoluzione del calcio ha un cuore italiano, perché il motore dellaè stato proprio Andreainsieme al presidente del Real Madrid Florentino Perez. Un?idea...

Advertising

Tommasolabate : A me la #Superlega non piace. Non ho un numero sufficiente di amici a Manchester o Londra con cui prenderci in gir… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Seri… - DiMarzio : Riunione in Lega per 17 club di #SerieA - AquinoNelson : RT @SkySport: ULTIM'ORA SUPERLEGA RIUNIONE TERMINATA IN LEGA JUVENTUS, INTER E MILAN: 'VOGLIAMO CONTINUARE IN SERIE A' #SkySport #SerieA #… - stevecounz : RT @SportInsider: SuperLega. La Lega di Serie A sull'orlo di una crisi di nervi. Rissa sfiorata con Cairo che apostrofa Agnelli dandogli de… -