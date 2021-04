Superlega, la Liga: “Distrugge il sogno dei tifosi” (Di lunedì 19 aprile 2021) La Liga prende posizione contro la Superlega. Dopo aver firmato il comunicato congiunto pubblicato dalla Uefa, la Liga “condanna energicamente l’annunciata proposta di creazione di una competizione europea secessionista ed elitarista, che attacca i principi della competitività aperta e del merito sportivo che occupano nel profondo l’ecosistema del calcio nazionale ed europeo. Oggi come oggi, i tifosi di tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa emergere in una competizione, raggiungere la vetta o competere per i vertici del calcio europeo”. Poi ancora: “LaLiga difende questa tradizione calcistica europea di un calcio per tutti. Il concetto proposto da 12 club Distrugge questo sogno, chiudendo la porta al vertice del ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) Laprende posizione contro la. Dopo aver firmato il comunicato congiunto pubblicato dalla Uefa, la“condanna energicamente l’annunciata proposta di creazione di una competizione europea secessionista ed elitarista, che attacca i principi della competitività aperta e del merito sportivo che occupano nel profondo l’ecosistema del calcio nazionale ed europeo. Oggi come oggi, idi tutta Europa possono sognare che il proprio club, qualunque sia la sua dimensione, possa emergere in una competizione, raggiungere la vetta o competere per i vertici del calcio europeo”. Poi ancora: “Ladifende questa tradizione calcistica europea di un calcio per tutti. Il concetto proposto da 12 clubquesto, chiudendo la porta al vertice del ...

Advertising

tancredipalmeri : ULTIM’ORA: in una eccezionale dichiarazione congiunta UEFA, Federalcio italiane, inglesi e spagnole, Premier, Seri… - claudioruss : In una dichiarazione congiunta UEFA-Premier League-Liga-Serie A annunciano che i 12 club coinvolti nella SuperLega… - sportface2016 : #Superlega, la risposta della #Liga - nagantonio : RT @corradone91: Primi effetti della #Superlega: il #Betis prende posizione contro le tre spagnole che hanno aderito e le elimina arbitrari… - NegriThomas : RT @Leo____24: La morte del calcio e della competizione sportiva. Poi però noti che in premier League dal 2000 ad oggi hanno vinto solo i c… -