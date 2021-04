Superlega | Juric | ' sarebbe un peccato | così si va verso il business'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Verona, 19 apr. - (Adnkronos) - "Secondo me il calcio è un'altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più radicato. Non è come l'Nba, qui parliamo di cultura, di amore e passione.si vail, puntando ai tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata.un. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare".l'allenatore del Verona, Ivan, commenta la nascita della, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.

"La Superlega? Il calcio è una cosa profonda, radicata, non è l'NBA. Stiamo parlando di cultura, amore, passione. Così si va solo verso il business, puntando su tifosi anche di altri paesi. Sarebbe un ...