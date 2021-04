Superlega | JPMorgan conferma | “Stiamo finanziando il progetto”

(Di lunedì 19 aprile 2021) La banca americanahato che finanzierà ildieuropea del calcio, annunciato nella notte tra domenica e lunedì 19 aprile da dodici club. “Possore chel’operazione“, ha detto un portavoce londinese della banca all’Afp, aggiungendo di non avere ulteriori commenti in questa fase. SportFace.

Advertising

poltronaggio : In pratica i club fondatori della #SuperLega hanno semplicemente fatto una specie di golpe ed hanno sostituito la… - LucaRovisoINTER : RT @corradone91: #JPMorgan conferma che finanzierà la #Superlega e garantirà il contributo d'ingresso da 3.5 miliardi, da suddividere tra i… - GiorgioFreschi : RT @corradone91: #JPMorgan conferma che finanzierà la #Superlega e garantirà il contributo d'ingresso da 3.5 miliardi, da suddividere tra i… - corradone91 : #JPMorgan conferma che finanzierà la #Superlega e garantirà il contributo d'ingresso da 3.5 miliardi, da suddividere tra i club fondatori - xcitto1 : Dai dai su , pensiamo a chi comprare con i soldi di #JPMorgan #SuperLega #SuperLeague Qualcuno di buono delle sq… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega JPMorgan

TORNEO DI RICCHI ? PIUTTOSTO SEMBRANO 4 STRACCIONI 'Secondo il New York Times i club dellaavrebbero già un accordo con la bancache metterebbe a disposizione 5 miliardi ..., il format: 16 club fissi, due gironi da 10 squadre Secondo i documenti esaminati dal New ... laChase & Co , pronta a raccogliere finanziamenti per il progetto. Sempre secondo il ...Mentre i 12 club scissionisti sono decisi a fare causa a Uefa e Fifa, restano sul tavolo molte questioni da chiarire. L’incognita della classifica di questa serie A , le Nazionali, le date, il meccani ...L'avvento della Superlega sta scuotendo il calcio. Negli ultimi minuti è arrivato anche l'annuncio di JP Morgan. Nuove big aderiscono ...