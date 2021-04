Superlega | il Sassuolo alza la voce | “così uccidono la Serie A”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 aprile 2021) La nascita dellaha scatenato tantissime reazioni. Si tratta di una competizione che può portare enormi vantaggi dal punto di vista economico, ma che penalizza sicuramente i piccoli club. Ilha deciso di mettere le cose in chiaro, attraverso l’ad Giovanni Carnevali: “sono pensieri questi che a noi non piacciono, rischiano di uccidere il nostro campionato. Si prospettano cose non piacevoli e probabilmente siamo stati presi in giro”, sono le dichiarazioni a Radio Anch’io Sport. “Era un’iniziativa che covava da tempo, dobbiamo aspettare per capire bene. Fare calcio oggi è molto difficile, le squadre più grandi hanno più perdite e il sistema va rivisto. Ma nello sport ci deve essere meritocrazia, a volte essere troppo avidi è una brutta storia”. Infine sul campionato: “stravolgere la storia del campionato non è facile. Nasceranno delle ...