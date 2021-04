Superlega, il presidente Uefa Ceferin: “Avidi, sputo a chi ama il calcio. Chi gioca lì fuori da Europei e Mondiali. Agnelli mentitore seriale” (Di lunedì 19 aprile 2021) Un progetto “orribile”, di fronte al quale la reazione potrebbe essere l’esclusione dei i giocatori impegnati in Superlega da Mondiale ed Europeo. “I pochi club aderenti sono mossi da Avidità. È uno sputo a chi ama il calcio, non lasceremo che ce lo portino via”. A metà giornata, dopo aver presentato il nuovo format della Champions League, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin rompe il silenzio e va all’attacco della Superlega annunciata nella notte da 12 club Europei: “La Uefa distribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nel calcio. Uefa non è solo una questione di soldi, la Superlega sì – dice il numero uno dell’organismo che governa il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un progetto “orribile”, di fronte al quale la reazione potrebbe essere l’esclusione dei itori impegnati inda Mondiale ed Europeo. “I pochi club aderenti sono mossi datà. È unoa chi ama il, non lasceremo che ce lo portino via”. A metà giornata, dopo aver presentato il nuovo format della Champions League, ildell’Aleksanderrompe il silenzio e va all’attacco dellaannunciata nella notte da 12 club: “Ladistribuisce il 90% dei ricavi reinvestendoli nelnon è solo una questione di soldi, lasì – dice il numero uno dell’organismo che governa il ...

