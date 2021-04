Superlega | il premier Draghi si schiera contro | “preservare valori meritocratici e funzione sociale dello sport”

(Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Filippo Attili / Ansa Ilsila nuovasottolineando la necessità die la“Il Governo segue con attenzione il dibattito intorno progetto dellacalcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee perle competizioni nazionali, ie la“. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mariocommentando ...

... quello francese Macron di "progetto sbagliato", laLeague ha condannato le proposte che "... "L'idea dellaper i più ricchi club europei di calcio è sbagliata e intempestiva", la presa ...Così, in una nota, ilMario Draghi sulla vicendache sta spaccando il calcio mondiale.La Superlega manda la politica nel pallone, soprattutto dopo che la banca d’investimento americana JP Morgan ha confermato, attraverso il proprio portavoce alla France Press, che la dirompente iniziat ...In merito e in opposizione alla creazione della Superlega, si è espresso anche Mario Draghi. Il Governo Italiano va a favore di Fifa e Uefa ...