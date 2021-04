Superlega, il Porto si tira fuori: «Siamo con PSG, Bayern Monaco e Ajax» (Di lunedì 19 aprile 2021) Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha smentito il possibile ingresso del club Portoghese nella Superlega. Le sue parole Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha smentito il possibile ingresso del club Portoghese nella Superlega. «Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la NBA. La Federcalcio Portoghese è contro a questo progetto, e come parte della UEFA non posSiamo partecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della UEFA. Gli unici eventi ufficiali sono quelli della UEFA, vogliamo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del, ha smentito il possibile ingresso del clubghese nella. Le sue parole Il presidente del, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha smentito il possibile ingresso del clubghese nella. «Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono stati dei contatti informali con alcuni club, ma non abbiamo dato particolare attenzione alla cosa. Per due ragioni: la prima è che l’Unione Europea non consente un circuito chiuso senza retrocessioni come la NBA. La Federcalcioghese è contro a questo progetto, e come parte della UEFA non pospartecipare a una competizione che sia contro i principi dell’Unione Europea e della UEFA. Gli unici eventi ufficiali sono quelli della UEFA, vogliamo ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : È nata la SuperLega! Il Porto si tira fuori: 'Siamo dall'altro lato della barricata. Con Ajax, Bayern e PSG' - wi83_willy : RT @Ruttosporc: Tutto sto casino per evitare di giocare contro Ajax, Porto e Lione #Superlega - Karen__Green_ : RT @VujaBoskov: squadre italiane non riesce a vincere champions giocando contro porto, lione e shakhtar e allora decide di partecipare a to… - ferraragino_2 : RT @VujaBoskov: squadre italiane non riesce a vincere champions giocando contro porto, lione e shakhtar e allora decide di partecipare a to… - diavolisempre : @dieguito82 @auro_milan comunicato borussia ufficiale 'noi e il bayern Monaco non aderiamo a nessun progetto superl… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega Porto Superlega, il Porto si tira fuori: "Siamo con PSG, Bayern Monaco e Ajax" Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto, ha smentito il possibile ingresso del club portoghese nella Superlega. Le sue parole Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha smentito il possibile ingresso del club portoghese nella Superlega. "Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono ...

Superlega, il Porto rifiuta: 'Siamo con Bayern Monaco, PSG e Ajax' Il Porto, attraverso le parole del suo presidente, ha confermato ufficialmente la non partecipazione della squadra lusitana alla Superlega. PORTO - Il Porto non parteciperà alla Superlega. A confermarlo Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club lusitano. Queste le sue dichiarazioni: 'Ci sono stati dei contatti informali ...

È nata la SuperLega! Il Porto si tira fuori: "Siamo dall'altro lato della barricata. Con Ajax, Bayern e PSG" TUTTO mercato WEB Porto in Superlega, il presidente smentisce: "Noi contrari" "La Superlega? Non gli abbiamo dato molta attenzione". Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, citato dai media portoghesi, smentisce che il suo club sia pronto a entrare nella neonata ...

Perchè Juve, Milan e Inter hanno detto sì alla Superlega Attraverso comunicati ufficiali le tre squadre italiane intente a partecipare alla nuova competizione europea hanno spiegato quelli che secondo loro saranno i vantaggi che la Superlega porterà non sol ...

Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del, ha smentito il possibile ingresso del club portoghese nella. Le sue parole Il presidente del, Jorge Nuno Pinto da Costa, ha smentito il possibile ingresso del club portoghese nella. "Non gli abbiamo dato molta attenzione. Ci sono ...Il, attraverso le parole del suo presidente, ha confermato ufficialmente la non partecipazione della squadra lusitana alla- Ilnon parteciperà alla. A confermarlo Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del club lusitano. Queste le sue dichiarazioni: 'Ci sono stati dei contatti informali ..."La Superlega? Non gli abbiamo dato molta attenzione". Il presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, citato dai media portoghesi, smentisce che il suo club sia pronto a entrare nella neonata ...Attraverso comunicati ufficiali le tre squadre italiane intente a partecipare alla nuova competizione europea hanno spiegato quelli che secondo loro saranno i vantaggi che la Superlega porterà non sol ...