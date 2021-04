Superlega, il commento di Gary Neville contro i top club inglesi: «Disgustato, è pura avidità» – Il video (Di lunedì 19 aprile 2021) «Sono Disgustato per lo più dal Manchester United e dal Liverpool, quello che sta succedendo è un atto criminale di pura avidità e non ha niente a che fare con il calcio». L’ex-capitano del Manchester United Gary Neville ha esposto così il suo punto di vista sulla Superlega, la competizione non riconosciuta da Fifa e Uefa, alla quale hanno aderito 12 top-club europei, tra cui sei squadre di Premier League. Dopo una carriera vincente come difensore nei Red Devils dal 1992 al 2011, Neville ha trascorso un periodo come assistente nella nazionale inglese, diventando commentatore del campionato inglese per Sky. «I club stanno per partecipare a una competizione da cui non possono essere retrocessi, è una vergogna assoluta», ha detto ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) «Sonoper lo più dal Manchester United e dal Liverpool, quello che sta succedendo è un atto criminale die non ha niente a che fare con il calcio». L’ex-capitano del Manchester Unitedha esposto così il suo punto di vista sulla, la competizione non riconosciuta da Fifa e Uefa, alla quale hanno aderito 12 top-europei, tra cui sei squadre di Premier League. Dopo una carriera vincente come difensore nei Red Devils dal 1992 al 2011,ha trascorso un periodo come assistente nella nazionale inglese, diventando commentatore del campionato inglese per Sky. «Istanno per partecipare a una competizione da cui non possono essere retrocessi, è una vergogna assoluta», ha detto ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Inter e Milan alla fiera dell’avidità. Ma hanno un muro davanti: il commento #Superlega - Agenzia_Ansa : 'Il calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati'. Questo il commento del leader della Lega Matteo Sa… - gipsylenu : Commento tecnico del felino sulla SuperLega: - alessiaesse : Il mio unico commento alla #SuperLeague #SuperLega è 'Per fortuna i memers sono a lavoro'. (IG: lazialeponderato) - francetomm : RT @Agenzia_Ansa: 'Il calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati'. Questo il commento del leader della Lega Matteo Salvini… -