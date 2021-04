Superlega | il Borussia Dortmund si chiama fuori | “Anche il Bayern con noi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 aprile 2021) Lo scisma del calcio europeo dovrà fare a meno di due giganti:Monaco esi sono tiratedal progetto, come annunciato dal Ceo dei gialloneri Hans-Joachim Watzke: “I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida“, ha aggiunto prima di precisare i prossimi piani: “Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell’ECA hanno respinto i piani per fondare una”. Una presa di posizione che coinvolgeilMonaco: “Entrambi i club tedeschi ...